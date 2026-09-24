الكونجرس يرفض قانون يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة، مشروع قانون مقدم من قبل الديمقراطيين، يهدف إلى “وقف الحرب مع إيران؛ حتى يأذن الكونجرس ببدء الأعمال العدائية”.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49 لرفض القرار الذي أقره مجلس النواب في يوليو، وجاء التصويت على أسس حزبية إلى حد كبير، حيث رفض معظم الجمهوريين (حزب الرئيس دونالد ترامب) القرار، بينما صوّت لصالحه جميع الديمقراطيين تقريبًا، وفقا لوكالة سي بي إس نيوز الأمريكية.

ويأتي التحرك مع إظهار استطلاعات الرأي صعوبة حفاظ الجمهوريين بزعامة ترامب على أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس في 3 نوفمبر، حيث بدأ عدد متزايد منهم يتراجع عن تأييد الحرب بعد ارتفاع أسعار الوقود. وأظهر استطلاع لـ"رويترز / إيبسوس" هذا الأسبوع أن 34% فقط يؤيدون الضربات على إيران.

وسبق لمجلس الشيوخ أن صوت على قرارات صلاحيات الحرب المتعلقة بإيران 13 مرة، مرتين منها لصالح إنهائها، منذ بدء القصف الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير. وأجرى مجلس النواب ستة تصويتات، ثلاثة منها لصالح إنهاء الصراع.

وكانت هذه القوانين رمزية إلى حد كبير، إذ لم يقر سوى واحد منها في المجلسين معا، وتجاهل البيت الأبيض نتيجته.