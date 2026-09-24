وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً اليوم مع الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك لمتابعة جهود تحسين مستوى النظافة، والموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدمياط، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفنى لجهاز المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض مع محافظ دمياط الوضع الراهن لمنظومة المخلفات على أرض المحافظة، حيث أن إجمالى المخلفات المتولدة يومياً من جميع مراكز ومدن المحافظة وهى ( دمياط – فارسكور – الزرقا – كفر البطيخ – كفر سعد – السرو – ميت أبوغالب – الروضة – رأس البر – عزبة البرج ) ، كما تم استعراض إمكانات المحافظة فى قطاع النظافة من معدات وسيارات وأهم التحديات التي تواجه المنظومة وكذا جهود جمع ورفع المخلفات عن طريق الوحدات المحلية وآليات مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة ومستجدات مشروعات البنية التحتية الموجودة وعلى رأسها مصنع أبوجريدة بمدينة فارسكور لتدوير المخلفات لاستغلال المشروع للتخلص من المخلفات ، وكذا إخلاء المواقع العشوائية لتراكمات المخلفات بنطاق المحافظة .

كما استعرض الدكتور حسام الدين فوزي جهود المحافظة فى إطار منظومة النظافة والإجراءات التى تقوم بها فيما يخص رفع كفاءة معدات وسيارات النظافة وأعمال رفع كفاءة مصنع أبوجريدة لتدوير المخلفات عبر إنشاء عدد من الخطوط الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمصنع وتخصيص فرق ميدانية لمتابعة منظومة المحافظة ميدانياً بالمراكز والمدن واستغلال مشروع المجمع المتكامل للتخلص من المخلفات فى أبوجريدة وتنفيذ إجراءات طرح منظومة الجمع السكني للمخلفات بمحافظة دمياط بما يسهم فى الحد من تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجميع القمامة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتدوير وإخلاء المواقع العشوائية لتراكمات المخلفات بمناطق التجميع واستقبال المخلفات الصلبة داخل مصنع أبوجريدة.

ووجهت د. منال عوض بسرعة البدء فى إجراءات طرح واستغلال وتشغيل وإدارة المجمع المتكامل لتدوير المخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير ودعم المنظومة داخل المحافظة بما يضمن تحسين مستوي النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة بسرعة التنسيق مع المحافظة لدراسة تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والتدخلات العاجلة لخدمة منظومة المخلفات بدمياط وبصفة خاصة المحطات الوسيطة ، بالإضافة إلى دعم المحافظة فى عمليات طرح المجمع المتكامل للمخلفات الصلبة بأبوجريدة بمركز فارسكور لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتحسين كفاءة العمل .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تعاقد المحافظة مع الجمعيات الأهلية بالقرى للقيام بخدمات الجمع المنزلي للمخلفات والتعاقد مع الجمعيات العاملة بالقرى والوحدات المحلية، والعمل على تشجيعهم بحوافز مالية بما يضمن إحكام المنظومة والحد من الإلقاء العشوائى للمخلفات على الترع والمصارف والمواقع العشوائية وجمع القمامة من القرى بصورة مستدامة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأكدت د.منال عوض ، حرص الوزارة على دعم محافظة دمياط لتحقيق تحسن ملموس فى منظومة النظافة على مستوي المحافظة مع وجود منظومة مالية وآلية تمويل مستدامة لدعم المحافظة فى هذا الملف الحيوي سواء بالمعدات أو العمالة أو المشروعات الخاصة بالبنية التحتية للمنظومة ، موجهة بأهمية دعم المحافظة عن طريق التعاقد مع شركات القطاع الخاص المقدمة لخدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع بما يساهم فى سرعة تحسين منظومة الجمع والنقل والتخلص الآمن للمخلفات داخل المحافظة بالإضافة إلى إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها المجمع المتكامل للمخلفات الصلبة بأبو جريدة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على حرص الدولة على تنفيذ منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات المتولدة بكافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، كما شددت على ضرورة المتابعة اليومية والرقابة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمستوى النظافة بالمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة وتنفيذ جولات وحملات ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل بالمنظومة .

و أكد محافظ دمياط على بذل أقصى جهد ممكن لضبط المنظومة والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات من المراكز والمدن والقرى ، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى النظافة العامة.