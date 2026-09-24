في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

بعد مرور أسبوعين على بدء الدراسة .. رصد موقع صدى البلد قيام عدد من المدارس بالإعلان عن حاجتها لمعلمين لسد العجز ، حيث أعلنت المدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم بالمنوفية ، عن حاجتها إلى:معلمي مادة اللغة العربية بالأجر ، ومعلمين لمادة الثقافة المالية تطوعيًّا، من خريجي كلية التجارة أو كلية التربية؛ لأداء الخدمة العامة، علما بأنه لا يشترط الحصول على التربوي ، مؤكدةً أنه على الراغبين المبادرة بتقديم شهادة التخرج وصورة البطاقة...

كما أعلنت إدارة مدرسة الشهيد خيري السحيمي الثانوية المشتركة بالدبايبة بالمنوفية ، عن حاجتها لمعلمي مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

كما أعلنت مدرسة السيدة خديجة الثانوية بشبرا الخيمة ، عن حاجتها الى معلمين ومعلمات فى مادة اللغة العربية والرياضيات ، مؤكدة أنه يشترط الحصول على مؤهل مناسب ( خريجى كلية الهندسة _ تربية قسم رياضيات ) ، ودبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية ، و تأدية ال️خدمة عامة

وأعلنت مدرسة السادات الابتدائية بحدائق القبة بمحافظة القاهرة ، عن حاجتها إلى معلم/معلمة لغة عربية للعمل بالحصة ، مؤكدةً أن التقديم من خلال المدرسة مباشرة ، وأنه على من يرغب في التقديم التوجه إلى إدارة المدرسة خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما أعلنت إدارة مدرسة الشهيد عبد الرحمن الشناوي بالشروق بمحافظة القاهرة ، عن حاجتها لمعلمين تخصص لغة عربية للعمل بنظام الحصة لجميع المراحل بشرط مؤهل تربوي مناسب من الجامعات الحكومية أو الأزهرية ، وقالت : تقدم الأوراق والسيرة الذاتية وصورة المؤهل وصورة بطاقة الرقم القومي الي إدارة المدرسة

وأعلنت إدارة مدرسة محمد وحيد الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة ، عن حاجتها لـ: معلم / معلمة لغة إنجليزية ​(بالتعاقد بالحصة) ، للمرحلتين: الابتدائية والثانوية، مؤكدة أنه على من يرغب في التقديم ، التوجه مباشرة إلى مقر إدارة المدرسة مصطحباً السيرة الذاتية واستكمال الإجراءات مع الإدارة.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إيماءاً إلى بدء العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية والإدارات نحو اتخاذ اللازم نحو سد العجز في أعضاء هيئات التعليم للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م ، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس بجميع المراحل والنوعيات بما فيها التعليم الثانوي الفني ، وكذا الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بخصوص وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بنوعياته مما يستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعنيين.

لذا قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق القواعد التالية علي كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته (عام وفني):-