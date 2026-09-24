قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً
جمارك السيارات في مصر.. مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول الرسوم
توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..مدبولي: العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
قبل أن تفك مسمارًا .. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بدء محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في واقعة كافيهات المقطم .. بعد قليل
شروط استجابة الدعاء.. 4 أمور تعين على قبول الدعاء وتحقيق الرجاء
في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"
واشنطن تدعو بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بفلوريدا
مفيش واخد رصاصة في صدرى.. مصاب يفاجئ طبيب طوارئ قنا برد صادم
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إيران لاستئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.. متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟
القوات اليمنية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر وإفشال تقدم ميداني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

بعد مرور أسبوعين على بدء الدراسة .. رصد موقع صدى البلد قيام عدد من المدارس بالإعلان عن حاجتها لمعلمين لسد العجز ، حيث أعلنت المدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم بالمنوفية ، عن حاجتها إلى:معلمي مادة اللغة العربية بالأجر ، ومعلمين لمادة الثقافة المالية تطوعيًّا، من خريجي كلية التجارة أو كلية التربية؛ لأداء الخدمة العامة، علما بأنه لا يشترط الحصول على التربوي ، مؤكدةً أنه على الراغبين المبادرة بتقديم شهادة التخرج وصورة البطاقة...

كما أعلنت  إدارة مدرسة الشهيد خيري السحيمي الثانوية المشتركة بالدبايبة بالمنوفية ، عن حاجتها لمعلمي مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي 

كما أعلنت مدرسة السيدة خديجة الثانوية بشبرا الخيمة ، عن حاجتها الى معلمين ومعلمات فى مادة اللغة العربية والرياضيات ، مؤكدة أنه يشترط الحصول على مؤهل مناسب ( خريجى كلية الهندسة _ تربية قسم رياضيات ) ، ودبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية ، و تأدية ال️خدمة عامة

وأعلنت مدرسة السادات الابتدائية بحدائق القبة بمحافظة القاهرة ، عن حاجتها إلى معلم/معلمة لغة عربية للعمل بالحصة ، مؤكدةً أن التقديم من خلال المدرسة مباشرة ، وأنه على من يرغب في التقديم التوجه إلى إدارة المدرسة خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما أعلنت إدارة مدرسة الشهيد عبد الرحمن الشناوي بالشروق بمحافظة القاهرة ، عن حاجتها لمعلمين تخصص لغة عربية للعمل بنظام الحصة لجميع المراحل بشرط مؤهل تربوي مناسب من الجامعات الحكومية أو الأزهرية ، وقالت : تقدم الأوراق والسيرة الذاتية وصورة المؤهل وصورة بطاقة الرقم القومي الي إدارة المدرسة

وأعلنت إدارة مدرسة محمد وحيد الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة ، عن حاجتها لـ: معلم / معلمة لغة إنجليزية ​(بالتعاقد بالحصة) ،  للمرحلتين: الابتدائية والثانوية، مؤكدة أنه على من يرغب في التقديم ، التوجه مباشرة إلى مقر إدارة المدرسة مصطحباً السيرة الذاتية واستكمال الإجراءات مع الإدارة.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إيماءاً إلى بدء العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية والإدارات نحو اتخاذ اللازم نحو سد العجز في أعضاء هيئات التعليم للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م ، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس بجميع المراحل والنوعيات بما فيها التعليم الثانوي الفني ، وكذا الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بخصوص وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بنوعياته مما يستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعنيين.

لذا قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق القواعد التالية علي كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته (عام وفني):-

  •  تفعيل القرار الوزاري رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢ بشأن : توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية .
  •  إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين .
  •  تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين (فوق النصاب)، وبما لا يجاوز قيمة (٥٠ جنيهاً للحصة الواحدة)، ويتم الصرف من الاعتمادات التي يتم إرسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية.
سد العجز معلمين العجز المدرسة مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

حالة الطقس

«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

أرشيفية

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

محمد هاني وياسر إبراهيم

الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

احمد موسي

أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا

ترشيحاتنا

الدعاء

هل الدعاء يغير القدر وكيف أعرف أني أدعو بيقين؟.. أمين الإفتاء يجيب

الوضوء

حكم الوضوء بالماء المختلط بالكلور.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

الخلافات الزوجية

هل تأثم الزوجة إذا قاطعت زوجها بسبب الخيانة وعدم النفقة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

بـ بوكلات فى الشعر.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد