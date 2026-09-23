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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن نجل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، أصيب بجروح خطيرة للغاية في حادث دهس وقع قرب حاجز «بل» على الطريق 443، وسط الضفة الغربية، فيما عاد السفير إلى إسرائيل بعد علمه بإصابة نجله.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجندي الاحتياط نيريا دوف لايتر، البالغ من العمر نحو 30 عاماً، هو المصاب في الحادث، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفى «شعاري تسيدك» في القدس فاقداً الوعي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس.

الأطباء يكافحون لإنقاذ حياته

وذكرت تقارير إسرائيلية أن حالة نيريا لايتر وصفت بالخطيرة، فيما أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الأطباء يكافحون من أجل حياته، بينما أعلنت إدارة مستشفى «شعاري تسيدك» أن المصاب وصل إلى قسم الإصابات فاقداً الوعي، وخضع لإجراءات طبية لإنقاذ حياته قبل نقله لإجراء فحوص إضافية.

وأضاف المستشفى أن حالته خطيرة، وأنه كان تحت التخدير وعلى جهاز التنفس الاصطناعي. وتفاوتت التوصيفات الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بين «خطيرة» و«حرجة للغاية».

نجل السفير وشقيق ضابط قتل في غزة

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نيريا دوف لايتر جندي احتياط عاد إلى الخدمة بعد مقتل شقيقه الأكبر، الرائد في الاحتياط موشيه يديديا لايتر، خلال القتال في شمال قطاع غزة في نوفمبر 2023.

وأفادت القناة 14 بأن قرار نيريا بالعودة إلى الخدمة الاحتياطية لم يكن سهلاً على العائلة، فيما طلبت عائلة لايتر، عبر مجلس بنيامين الاستيطاني، نشر اسمه والدعاء له بالشفاء.

تفاصيل حادث الدهس

ووفق التحقيق الأولي الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، انطلق منفذ عملية الدهس من قرية بيت عور التحتا في محافظة رام الله، قبل أن يسرع مركبته لدى اقترابه من حاجز «بل» على الطريق 443، ما أدى إلى دهس أحد الجنود.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، ترجل منفذ الدهس من المركبة بعد ذلك وهاجم آخرين عند الحاجز، قبل أن تطلق القوات الموجودة في المكان النار عليه وتقتله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيق في ملابسات الحادث بدأ، فيما أشارت تقارير إلى أن نيريا كان ضمن طاقم دورية للشرطة بالقرب من الحاجز وقت وقوع الدهس.

يحيئيل لايتر يعود إلى إسرائيل

وعقب معرفة هوية نجله المصاب، غادر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر واشنطن عائداً إلى إسرائيل ليكون إلى جانب نجله وعائلته.

ويتولى لايتر منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة منذ يناير 2025، وكان قد شغل في وقت سابق مناصب حكومية إسرائيلية، من بينها رئاسة مكتب بنيامين نتنياهو عندما كان الأخير وزيراً للمالية.

وتأتي إصابة نيريا في ظل تاريخ عائلي مرتبط بالقتال في غزة، بعدما قتل شقيقه موشيه يديديا لايتر خلال المعارك في شمال القطاع في نوفمبر 2023.

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