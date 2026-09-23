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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير إسرائيل لدى واشنطن: الطاقم الطبي يصارع لإنقاذ حياة نجلي المصاب في الضفة

سفير إسرائيل لدى واشنطن
سفير إسرائيل لدى واشنطن
القسم الخارجي

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر إن الطواقم الطبية في مستشفى «شعاري تسيديك» بالقدس تكافح لإنقاذ حياة نجله نيريا، الذي أصيب بجروح خطرة في عملية دهس وقعت قرب حاجز مكابيم في الضفة الغربية.

وأوضح لايتر، في منشور عبر منصة «إكس»، أن نجله، وهو جندي احتياط، يخضع للعلاج في المستشفى وحالته حرجة، معربًا عن امتنانه للفريق الطبي، وداعيًا إلى الصلاة من أجل نيريا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد بإصابة جندي بجروح خطرة في عملية دهس قرب حاجز بيت عور، المعروف أيضًا باسم حاجز مكابيم، على الطريق 443 غربي رام الله. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة اتجهت نحو دورية للشرطة ودهست أحد أفرادها، قبل أن تطلق القوات النار على السائق وتقتله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي المصاب هو نيريا لايتر، نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، وأنه كان يؤدي خدمته في قوات الاحتياط. وأفادت التقارير بأنه نُقل إلى مستشفى «شعاري تسيديك» في القدس، حيث تلقى العلاج بعد إصابته بجروح خطرة.

وبحسب التقارير، أغلقت القوات الإسرائيلية الطريق 443 في الاتجاهين عقب الحادث، بينما انتشرت قوات إضافية في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط وتأمين موقع العملية.

وتأتي الواقعة في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق عدة خلال الفترة الأخيرة عمليات إطلاق نار ودهس ومواجهات، إلى جانب عمليات عسكرية إسرائيلية وقيود على الحركة. وتشير التقارير إلى أن منفذ عملية الدهس، وهو فلسطيني يبلغ 29 عامًا، قُتل برصاص القوات الإسرائيلية في موقع الحادث.

وكان لايتر قد أعلن أنه سيعود إلى إسرائيل لمتابعة حالة نجله، في وقت كان من المقرر أن يشارك فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

سفير إسرائيل الولايات المتحدة يحيئيل لايتر القدس شعاري تسيديك حاجز مكابيم

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