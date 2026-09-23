رحلة تعريفية لكبرى شركات سياحة الرفاهية والمؤتمرات بالسوق الروسي إلى القاهرة والعلمين

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا يضم ممثلي 14 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في سياحة الرفاهية (Luxury) وسياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE) بالسوق الروسي، في رحلة تعريفية إلى مدينتي القاهرة والعلمين الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة رويال مانتا ترافل، الممثل الحصري في مصر لرابطة GlobalStar الدولية العاملة في صناعة السفر.

استراتيجية الوزارة لتنويع المنتجات والتجارب السياحية بالمقصد المصري

وأوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن استضافة هذه الرحلة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتنويع المنتجات والتجارب السياحية بالمقصد المصري والترويج لها في مختلف الأسواق الدولية، مع تسليط الضوء على الوجهات السياحية الجديدة والواعدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وتنويع الطلب السياحي وجذب شرائح جديدة من السائحين، ولا سيما ذوي الإنفاق المرتفع.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الروسي، أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ولاسيما في ضوء الطلب المتزايد منه على زيارة المقصد المصري، وذلك من خلال التوسع في الترويج لمنتجات وأنماط سياحية متنوعة، من بينها سياحة الرفاهية وسياحة الحوافز والمؤتمرات، إلى جانب إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها الوجهات الواعدة، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي.

وأضاف أن تعزيز الربط الجوي المباشر بين العلمين الجديدة وموسكو يفتح آفاقًا جديدة أمام منظمي الرحلات لتطوير برامج سياحية تجمع بين القاهرة والعلمين الجديدة وغيرها من الوجهات المصرية، بما يتيح للسائح الاستمتاع بأكثر من منتج وتجربة سياحية خلال الرحلة الواحدة.

وتضمن برنامج الرحلة التعريفية زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، إلى جانب زيارة عدد من المنشآت الفندقية بمدينة العلمين الجديدة، للتعرف عن قرب على المقومات السياحية والخدمات والتجارب التي توفرها هذه الوجهات.

كما شارك الوفد في ورشة العمل التي نظمتها شركة رويال مانتا ترافل، بهدف تعزيز التواصل المهني المباشر بين ممثلي القطاع السياحي في مصر ونظرائهم بالسوق الروسي، وبحث فرص التعاون وتطوير برامج سياحية جديدة موجهة لشرائح سياحة الرفاهية والحوافز والمؤتمرات.

وقد شارك في الورشة عدد من ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، إلى جانب وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي ضم الأستاذة نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية، والسيد محمد علي عبد اللطيف عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة ومسئول أسواق روسيا ودول الكومنولث المستقلة (CIS) بإدارة المكاتب الخارجية، والسيد محمود كريم عضو وحدة أسواق آسيا ودول الباسفيك بإدارة المكاتب الخارجية، والسيد سالم سليمان عضو الإدارة العامة للعلاقات السياحية.

وشهدت ورشة العمل عددًا من العروض التقديمية والمناقشات حول اتجاهات الطلب في السوق الروسي وفرص التعاون في مجالي سياحة الرفاهية وسياحة الحوافز والمؤتمرات، كما استعرض ممثلو المنشآت الفندقية المصرية الإمكانات والتجهيزات المتاحة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات وبرامج الحوافز، فضلًا عن تنوع المقومات السياحية المصرية التي تتيح دمج أكثر من منتج وتجربة سياحية في البرنامج الواحد.

وخلال الورشة، قدم السيد محمد علي عبد اللطيف عرضًا تقديميًا استعرض خلاله عددًا من الوجهات والمنتجات والتجارب السياحية التي تمتلك فرصًا واعدة للترويج لها بصورة أكبر في السوق الروسي، إلى جانب التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وجهود الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية وتحسين تجربة السائح وتنويع المنتجات والتجارب السياحية المتاحة.

كما شهدت الورشة مناقشات موسعة مع ممثلي الشركات الروسية حول سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، وتطوير برامج سياحية جديدة في مجالي سياحة الرفاهية وسياحة الحوافز والمؤتمرات، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين الروس، وفتح آفاق جديدة للترويج للوجهات والمنتجات والتجارب السياحية المصرية في السوق الروسي.