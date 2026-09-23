مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ​في مسعى للحد من التضخم المستمر، ونزل سعر الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.6 بالمئة إلى 4329.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4366.90 دولار، وفقاً لرويترز.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين، ​مما يجعل الذهب أغلى بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال كايل رودا محلل ​الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "تعتمد التقلبات قصيرة الأجل في ⁠الذهب بدرجة كبيرة على كيفية تداول النفط والمستجدات في الشرق الأوسط. ​لكن المقومات الأساسية طويلة الأجل الداعمة للذهب لا تزال قوية للغاية".

وعادة ما ​ينظر إلى الذهب بوصفه وسيلة للتحوط من التضخم، لكنه يفقد جاذبيته عندما تعزز أسعار الفائدة المرتفعة عوائد الاستثمارات المدرة للفائدة.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبادة إيران إذا لم ​يتسن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أشار أيضا إلى أن اتفاقا ​قد يُبرم قريبا وسط تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة.

وكتبت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي ‌الاتحادي ⁠في بوسطن أنها تؤيد القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، في ظل مخاطر تجاوز التضخم المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة في المستقبل.



ورفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي ​25 نقطة أساس ​إلى نطاق يتراوح ⁠بين 3.75 وأربعة بالمئة، وألمح إلى احتمال إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.

كما رفع بنك اليابان والبنك المركزي ​الأوروبي أسعار الفائدة مؤخرا.

وأبقى محللو (بي.إم.آي) على توقعاتهم لسعر الذهب ​لعام 2026 ⁠عند 4400 دولار للأوقية في المتوسط، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن توفر المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ومشتريات البنوك المركزية المستمرة دعما قويا لأسعار الذهب قرب ⁠مستوى ​3800 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في ​المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 66.24 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 1807.80 دولار بينما، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة ​إلى 1293.68 دولار.