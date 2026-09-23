بمحور الطريق الدائري بالطالبية.. زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المزهرة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" وحملة "100 مليون شجرة"، وذلك وفق خطة علمية متكاملة تعتمد على اختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور الرئيسية وتتحمل الظروف المناخية، بما يحقق أقصى استفادة بيئية وجمالية بالمحافظة.

وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، أصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تعليمات بوضع آلية عمل واضحة ومحددة لأعمال الصيانة ودورات الري المنتظمة للأشجار، لضمان استدامتها والحفاظ على الغطاء النباتي.

من جانبها، أكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، بدء تنفيذ أعمال الزراعة والتكويد بالفعل بمحور الطريق الدائري بنطاق حي الطالبية، مشيرة إلى أن العمل يتضمن الري والصيانة الدورية للمساحات المزروعة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضاري والجمالي والارتقاء بالنظام البيئي بجميع مناطق المحافظة.