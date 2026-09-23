بديل بطاقة التموين الجديد.. مميزات وخطوات الحصول على الكارت الموحد

تودع مصر تدريجياً الأساليب التقليدية في تقديم الخدمات مع التوسع في تطبيق الكارت الموحد الذكي، حيث تتيح هذه البطاقة المبتكرة للمواطنين الاستفادة من حصص التموين، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وإجراء المعاملات المالية بكل سهولة ويسر، ومع خطط التعميم التدريجي في مختلف المحافظات، يشكل الكارت خطوة استراتيجية كبرى لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات الحكومية.

أبرز مميزات الكارت الموحد 2026

يوفر الكارت الجديد مجموعة من المزايا، أبرزها:

- دمج خدمات متعددة في بطاقة إلكترونية واحدة، تشمل التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية.

- استخدام الكارت في عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع لدى التجار.

الكارت الموحد

- إتاحة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

- استخدام وسائل التحقق الذكية للتأكد من وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

- فتح حساب شخصي للمستفيد لدى الهيئة القومية للبريد دون تكلفة.

- دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.

خدمات واستخدامات الكارت الموحد

لا يقتصر دور الكارت على صرف الدعم التمويني، إذ يمكن استخدامه في عدد من المعاملات، من بينها:

- إيداع واستقبال الأموال مباشرة على البطاقة.

- سداد قيمة المشتريات عبر ماكينات نقاط البيع.

سداد قيمة المشتريات

- صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية من المخابز والبدالين.

- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

- إجراء مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.

- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2026

تتم إجراءات إصدار الكارت من خلال تسجيل بيانات المواطن وربطها بالخدمات المستهدف إتاحتها عبر المنظومة، وتشمل الخطوات:

- فتح حساب شخصي لدى الهيئة القومية للبريد للمواطن المستفيد.

- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي.

خطوات استخراج الكارت

- تسجيل رقم هاتف محمول يكون مسجلًا باسم صاحب بطاقة الرقم القومي لدى إحدى شركات المحمول.

- تجهيز الكارت بوسائل تحقق بيومترية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

- إرسال رسالة نصية إلى المواطن تتضمن موعد ومكان استلام الكارت.

- ويتم تسليم الكارت مجانًا للمواطنين، مع مشاركة الهيئة القومية للبريد في إجراءات الإصدار والتسليم.

أماكن استلام الكارت الموحد

بعد وصول الرسالة النصية، يتوجه المواطن إلى المكان المحدد بها لاستلام الكارت خلال المدة المقررة. وتشمل مراكز الاستلام:

- مكاتب البريد.

- مكاتب التموين.

- وحدات التأمين الصحي الشامل.

أماكن استلام الكارت

- ديوان عام المحافظة .

وتستمر إتاحة الكارت للاستلام لمدة شهر من تاريخ إرسال الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة، تتاح فترة إضافية لمدة شهر بديوان عام محافظة بورسعيد، قبل إلغاء الكارت في حال عدم استلامه.

الأوراق المطلوبة عند الاستلام

يتم استلام الكارت من مركز التسليم المحدد في الرسالة باستخدام بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، وذلك دون رسوم، من خلال موظفي الهيئة القومية للبريد.

ويتم تفعيل خدمات المدفوعات على الكارت، بينما يعلن لاحقًا عن مواعيد تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وفقًا لجدول تطبيق المنظومة.

ماذا يفعل المواطن حال عدم وصول رسالة الاستلام؟

في حال عدم وصول الرسالة النصية الخاصة بموعد ومكان الاستلام، يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على الرقم 15999، لمعرفة الإجراءات ومكان وموعد استلام الكارت.

استلام الكارت

ومع استمرار التوسع في تطبيق المنظومة، يمثل الكارت الموحد خطوة جديدة نحو توحيد الخدمات الحكومية والمالية ورقمنة منظومة الدعم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين آليات وصول الخدمات إلى المواطنين المستحقين.