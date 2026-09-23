هدية الرئيس لأبناء الصعيد.. تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تشغيل وحدة غسيل كلوي متكاملة بمستشفى شفا الأطفال بالجامعة، بسعة 20 ماكينة غسيل كلوي، ومزودة بمحطة غسيل ووحدة عناية مركزة.

بما يدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للأطفال ويعزز الخدمات العلاجية المتخصصة بالمستشفى.

جامعة سوهاج

وقال النعماني ان مستشفي شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأطفال الصعيد منظومة علاجية متكاملة تقدم رعاية طبية علي أعلى مستوي، مضيفا ان تشغيل الوحده جاء ضمن سلسلة متواصلة من الوحدات التخصصية التي يجري تشغيلها بمستشفى شفا الأطفال.

وتوفير خدمات طبية متخصصة داخل المستشفى بأعلى مستوى من الكفاءة والرعاية.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الوحدة تضم محطة معالجة المياه، ومزودة ايضا بعناية مركزة للحالات الحرجة.

واضاف ان افتتاح ال ٢٠ ماكينة ستقدم خدمة إضافية بجانب وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي القديم والتيي تضم ٢٣ ماكينه، ليصل اجمالي ماكينات الغسيل الكلوي ٤٣ ماكينه لخدمة مرضي الفشل الكلوي من الأطفال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة ملحق بها سريرا عناية مركزة مجهزان بجهازي تنفس صناعي و3 أجهزة مونيتور.

بما يتيح التعامل الآمن مع الحالات التي تحتاج إلى متابعة ورعاية مكثفة، موضحا ان هناك وحدتين غسيل كلوي للكبار أحدهما بالمستشفى الجامعي القديم سعتها ٤٥ سرير، واخرى بمستشفى الطواريء بسعه ٣٢ ماكينه، ليصبح الاجمالي ٧٧ ماكينه غسيل كلوي للكبار.

وأكد الدكتور عبد الرحيم عبد ربه، مدير مستشفى شفا الأطفال، أن الوحدة تم تجهيزها وفق احتياجات الأطفال مرضى الفشل الكلوي، بما يضمن توفير جلسات الغسيل الكلوي في بيئة طبية آمنة ومجهزة.

وأشار إلى أن الوحدة تستقبل نحو 40 طفلًا يوميًا على فترتين، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج بلغ 120 ماكينة، بواقع 77 ماكينة لخدمة المرضى من الكبار و43 ماكينة للأطفال.

بما يعكس جهود الجامعة في التوسع المستمر في خدمات الغسيل الكلوي وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى من مختلف الفئات.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عمران والدكتور حسين طه نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعه والدكتور ياسر عبد الفتاح الامين المساعد وعدد من عمداء ووكلاء الكليات المختلفة ومديري المستشفيات الجامعيه واعضاء هيئة التدريس والاطباء بالوحده.