8 منتخبات تتنافس على لقب خليجي 27 في السعودية.. تعرف عليها

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات تمثل دول الخليج.

وتشهد «خليجي 27» مشاركة جميع المنتخبات الثمانية المنضوية تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، فيما يدخل المنتخب البحريني البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية «خليجي 26».

وأسفرت قرعة البطولة عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

المجموعة الأولى:

السعودية – العراق – عُمان – الكويت.

المجموعة الثانية:

قطر – الإمارات – البحرين – اليمن.

وتقام منافسات «خليجي 27» عبر 15 مباراة، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في أول استضافة لمدينة جدة لمنافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، قبل إقامة المباراة النهائية يوم 6 أكتوبر.

وتشكل البطولة تجمعًا كرويًا لمنتخبات المنطقة، في منافسات تعكس الطابع التاريخي للبطولة وروابطها بين دول الخليج، فيما تستضيف المملكة النسخة الحالية وسط جاهزية تنظيمية لاستقبال هذا الحدث الإقليمي.