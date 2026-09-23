محافظ البحيرة توجه بسرعة إنشاء سور على ترعة الرشيدية أمام مدرسة الشهيد إبراهيم محمد الابتدائية

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بسرعة إنشاء سور على ترعة الرشيدية المواجهة للمدرسة مباشرة، بطول نحو 100 متر، وذلك حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا التلاميذ وحمايتهم، مع تشجير المنطقة خلف السور الذي سيفصل المدرسة وشارع الرشيدية عن الترعة.

وشددت المحافظ ضرورة البدء في تنفيذ الأعمال على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء السور في أسرع وقت، بما يوفر مزيدًا من عوامل الأمان والحماية للطلاب.

على أن يتم نهو الأعمال في أسرع وقت وقبل انطلاق الدراسة بالمدرسة، والتى كانت متوقفة على مدار عامين، شهدت أعمال الاحلال والتجديد.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر بفتح الباب الخلفي بالمدرسة وتخصصيه للتلاميذ ليكون هو الباب الرئيسي للمدرسة

جاء عقب تفقد الدكتورة المحافظ للمدرسة الجديدة، حيث تم على الفور البدء في أعمال تنظيف جانبي الترعة وخاصة الجزء المواجهة للمدرسة للبدء فى تنفيذ الأعمال.