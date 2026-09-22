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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتفقد أعمال الرفع المساحي لطريق باريس العوينات.. وإنشاء مدخل للبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في مستهل جولتها ببحيرة باريس
محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الرفع المساحي لطريق باريس/ العوينات و إنشاء مدخل للبحيرة

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة الميدانية لمتابعة مشروعات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار الزراعي بمنطقة بحيرة باريس بمركز باريس، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والمهندس محمد منصور مدير التنفيذ بجهاز تعمير الوادي الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث تفقدت أعمال الرفع المساحي للقطاع الرابع بطريق باريس– شرق العوينات بطول 31 كم وتكلفة تقديرية 235 مليون جنيه، ضمن أعمال تنفيذ الطريق الممتد بإجمالي 127 كم باستخدام تقنية التدوير والأسمنت المحسن لتقليل التكلفة وزيادة العمر الافتراضي للطريق، كما تابعت موقع إنشاء المدخل الجديد المؤدي إلى بحيرة باريس بطول 37 كم والمسند تنفيذه إلى جهاز تعمير الوادي الجديد، حيث يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، المقرر الانتهاء منه خلال عام ونصف من بدء التنفيذ.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على استكمال وتمهيد ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية لمناطق الاستثمار الزراعي، وتوفير البنية الأساسية الداعمة للمشروعات، مع متابعة معدلات التنفيذ وإزالة المعوقات، بما يعزز الاستفادة من المقومات التنموية بالمنطقة و فتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد تتفقد عددًا من المشروعات الاستثمارية الزراعية ببحيرة باريس

واصلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية، اليوم، بمنطقة بحيرة باريس جنوب مركز باريس، لمتابعة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الزراعية والخدمية القائمة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والاستاذ على نجاح رئيس المركز، والمهندس محمد عبد الوهاب مساعد المحافظ لشئون المبادرات الزراعية، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيث تفقدت المحافظ أحد المشروعات الانتاجية المقامة على مساحة 1000 فدان، يضم محطة لرفع المياه ومحطة طاقة شمسية قدرة251 كيلو وات، كما يشمل تجارب لزراعة البطاطا المخصصة للتصدير والسمسم والبطيخ والفاصوليا واللوبيا والفول والكمون، كما تفقدت مشروعًا زراعيًا  على مساحة 481 فدانًا تضم زراعات التين الشوكي والزيتون.

وواصلت مجدي جولتها للمشروعات الزراعية بالمنطقة، بزيارة أحد مشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية على مساحة 300 فدان تضم المورينجا و الشمر و اليانسون، مشيدة بجهود التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

ووجهت المحافظ بتوفير منافذ بمركز باريس لبيع الإنتاج الزراعي من المشروعات القائمة، وسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء مصنع لمنتجات الألبان وآخر للمحافظة الزراعية بالمركز، وحصر المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في ختام جولتها 
محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً مع المزارعين والمستثمرين ببحيرة باريس

حَرِصت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في ختام جولتها التفقدية بمنطقة بحيرة باريس، على عقد لقاءٍ موسع مع عدد من المزارعين والمستثمرين؛ للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم.

ووجّهت المحافظ بسرعة بحث المشكلات والمطالب المطروحة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، ودعم الاستثمارات التي تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من المقومات التنموية التي تتمتع بها المحافظة.

كما وجّهت بسرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع المزارعين الفعليين القائمين بالزراعة. وفي استجابة لمطالب عدد من المزارعين، وجّهت المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض أصحاب الأراضي المتضررة بأراضٍ بديلة، مع إلغاء المديونيات المستحقة على الأراضي المتضررة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يضمن معالجة آثار الضرر وعدم تحميل المزارعين أعباءً إضافية.

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