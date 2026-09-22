من 2500 إلى 5000 ألف جنيه.. أسعار إيجار شقق سكن لكل المصريين 9

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسة شروط 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 للمواطنين منخفضي الدخل.

وبدأ التقديم على وحدات الإيجار اعتبارا من الأحد 20 سبتمبر 2026 ويستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة في كراسة الشروط.

كراسة شروط شقق الإيجار سكن لكل المصريين

تتاح كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية حيث يتعين على المواطنين الراغبين في التقديم إنشاء حساب على المنصة ثم استكمال الإجراءات الخاصة بتحميل كراسة الشروط وتسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا.

ويتعين سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 365 جنيها وغير قابلة للرد أو الاسترداد من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

منصة مصر الرقمية للتقديم على سكن لكل المصريين 9

منصة مصر الرقمية هي البوابة الإلكترونية التي يمكن من خلالها التقديم على وحدات إعلان “سكن لكل المصريين 9” بنظام الإيجار، ويمكن للراغبين في التقديم على الشقق الدخول إلى منصة بكل سهولة من خلال هذا الرابط: اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

بالنسبة إلى أسعار إيجار سكن لكل المصريين 9، فالقيمة ليست موحدة لجميع المتقدمين؛ إذ تبدأ القيم المعلنة من نحو 1500 جنيه شهريًا في بعض الحالات، بينما تختلف القيمة النهائية حسب موقع الوحدة ومساحتها ومستوى دخل المستفيد والدعم الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي، مع استهداف ألا تتجاوز القيمة التي يتحملها المستفيد نحو 25% من صافي دخله الشهري.



تبدأ القيمة الإيجارية المعلنة من نحو 1500 جنيه شهريًا، ولا توجد قيمة واحدة ثابتة لجميع الوحدات أو جميع المستفيدين.

وتختلف القيمة التي يتحملها المواطن وفق الدخل الشهري، ومساحة الوحدة، وموقعها، وقيمة دعم الإيجار المقرر للحالة.

قيمة إيجار شقق سكن لكل المصريين 9 بالمحافظات

وفقا للمعلن من قبل صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن كراسة الشروط، جاءت قيمة إيجار شقق «سكن لكل المصريين 9» بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كالتالي:

-محافظة المنوفية: تتراوح قيمة الإيجار ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا.

-محافظة الغربية: تبلغ قيمة الإيجار ما بين 1500 جنيه.

-محافظة قنا: تتراوح قيمة الإيجار ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا.

-محافظة البحيرة: تتراوح قيمة الإيجار ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا.

كم إيجار شقق سكن لكل المصريين9؟

كشفت كراسة شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 9» تفاصيل الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المدعوم، وقيم الإيجارات الشهرية المقررة للوحدات في المدن الجديدة والمحافظات.



وتختلف القيمة الإيجارية وفقًا لموقع الوحدة ومساحتها، مع زيادة سنوية بنسبة 7% على القيمة الإيجارية.



وبالنسبة للوحدات بمساحة 90 مترًا في المدن الجديدة، تتراوح الإيجارات الشهرية وفقًا لكراسة الشروط بين 2500 و5000 جنيه، بحسب المدينة والوحدة.

وتبدأ بعض وحدات المحافظات من 1500 جنيه شهريًا، بينما تصل القيم الإيجارية في بعض الوحدات إلى 7000 جنيه وفقًا للموقع والمساحة.

ويشمل الطرح إجمالًا 15 ألف وحدة بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يحصل المستفيد على دعم إيجاري وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة. ويبلغ الحد الأقصى لدعم الإيجار 100 الف جنيه.

مصاريف حجز شقق الإسكان والتأمين

يتعين على المتقدم دفع 365 جنيهًا كمصروفات للتسجيل، وهي قيمة غير قابلة للاسترداد، ويتم سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

كما يتم دفع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المناطق التي تتوافر بها الوحدات.

ويُرد مبلغ التأمين بعد انتهاء فترة الإيجار أو عند رفض الطلب، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في كراسة الشروط.

المستندات المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 9

ووضعت الوزارة عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة سكن لكل المصريين 9 وهي :

- بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

- مفردات المرتب للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

- إيصال شراء كراسة الشروط.

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، أو مياه».

خطوات التقديم على شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9



1- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

يدخل المواطن على منصة مصر الرقمية عبر الرابط:

https://digital.gov.eg/⁠



ثم يختار «إنشاء حساب» من الصفحة الرئيسية، ويبدأ إجراءات التسجيل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل:

الرقم القومي.



رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي من الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام.



اسم الأم الأول باللغة العربية.



رقم الهاتف المحمول، بشرط أن يكون مسجلًا باسم صاحب الطلب.



البريد الإلكتروني، وهو اختياري.



بعد ذلك يتم التحقق من رقم الهاتف من خلال إرسال رسالة نصية SMS تتضمن رمز التحقق، ويقوم المتقدم بإدخال الرمز في الحقل المخصص.

ثم ينشئ المتقدم كلمة مرور للحساب، على أن تتضمن حروفًا إنجليزية كبيرة وصغيرة وأرقامًا ورموزًا خاصة، مثل @ أو #.

وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.



2- الدخول إلى خدمات الإسكان

بعد إنشاء الحساب، يدخل المواطن مرة أخرى إلى منصة مصر الرقمية.

ثم يضغط على «تسجيل الدخول»، ويدخل رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في النافذة المنبثقة.

بعد تسجيل الدخول، يختار «تصفح الخدمات».

ومن القائمة الجانبية يختار: «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري».



3- استعراض الإعلان وشراء كراسة الشروط

يختار المواطن خدمة:

«استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط».

ثم يضغط على «بدء الخدمة».

ويختار إعلان «الإيجار المنتهي بالتملك» أو الإعلان المحدد في المنصة وفقًا للطرح الذي يرغب في التقديم عليه، ثم يضغط «التالي».

بعد ذلك يقرأ الوصف التوضيحي لكراسة الشروط، ثم يضغط على كراسة الشروط للاطلاع عليها، ويقوم بمراجعة جدول التواريخ المرتبط بالإعلان.

بعد مراجعة رسوم كراسة الشروط، يضغط على «الذهاب إلى الدفع».

ويتم سداد مصاريف التسجيل من خلال وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية، ثم تحميل كراسة الشروط بصيغة PDF.



4- تقديم طلب حجز الوحدة السكنية

بعد ذلك ينتقل المواطن إلى خدمة «تقديم طلب حجز وحدة سكنية».

ويضغط على «بدء الخدمة».

ثم يختار الإعلان الذي يرغب في التقديم عليه وفقًا لكراسة الشروط، ويحدد بيانات الإعلان، بما في ذلك المحافظة والمدينة/الحي، وشريحة الدخل، ثم يضغط «التالي».

بعد ذلك يوافق على شروط وأحكام خدمة التقديم على حجز الوحدة السكنية، ثم يضغط «موافقة».



5- إدخال البيانات الشخصية

يبدأ المتقدم في استكمال البيانات المطلوبة إلكترونيًا، والتي تشمل بيانات صاحب الطلب، وبيانات الأبناء إن وجدوا، وبيانات الزوج أو الزوجة، بحسب الحالة.



كما يتم إدخال بيانات العمل ومصادر الدخل لصاحب الطلب والزوج أو الزوجة، ثم اختيار رغبة الحجز والمدينة التي يرغب المتقدم في حجز الوحدة بها.



ويتعين التأكد من صحة البيانات قبل الضغط على «حفظ».



6- مراجعة البيانات والموافقة



يتحقق الصندوق من بيانات صاحب الطلب للتأكد من صحة البيانات وعدم وجود ما يمنع الاستفادة من الطرح.

وفي حالة عدم وجود ما يمنع، تظهر للمتقدم إمكانية استكمال الطلب، ثم يتم الضغط على «التالي».

7- إرفاق المستندات

يقوم المتقدم برفع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى استمارة الحجز والإقرار بعد توقيعهما.

ويشترط أن تكون الملفات وفق الصيغة والحجم المحددين في كراسة الشروط؛ وتوضح الكراسة الظاهرة في الصور إمكانية رفع المستندات بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميجابايت.

8- سداد جدية الحجز

يسدد المتقدم مبلغ جدية الحجز المحدد في كراسة الشروط، والبالغ 15 ألف جنيه، وهو ما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من الحد الأقصى للقيمة الإيجارية وفقًا للبيانات الواردة بالكراسة.

كما توجد مصروفات تسجيل قدرها 365 جنيهًا لا ترد ولا تسترد.

9- إرسال الطلب وانتظار نتيجة الفحص

بعد مراجعة البيانات والمستندات، يقوم المتقدم بإرسال الطلب.

ويتولى الصندوق فحص بيانات المتقدم ومستنداته والتحقق من استيفائه للشروط وعدم وجود ما يمنع من الاستفادة من الطرح.

10- سداد مبلغ التأمين

بعد استكمال التسجيل، يتوجه صاحب الطلب إلى أحد مكاتب البريد المميكنة لسداد مبلغ التأمين، وذلك بعد ظهور رقم الطلب، ووفق المدة المحددة في كراسة الشروط.

11- في حالة قبول الطلب

في حالة قبول الصندوق للطلب، يتم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم وإخطاره بذلك.

ويتوجه المتقدم بعد إخطاره بالقبول لاستكمال إجراءات التعاقد، وتقديم المستندات المطلوبة، وسداد ما يلزم من مبالغ وفقًا للقواعد المحددة في كراسة الشروط.

12- معاينة الوحدة واستلامها

يحق للمتقدم معاينة الوحدة المخصصة له قبل التعاقد وفقًا للمواعيد المحددة.

وفي حالة وجود ما يمنع السكن في الوحدة أو وجود شكوى بشأنها، يجب إخطار جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة خلال المدة المحددة في كراسة الشروط.

وبعد إتمام إجراءات التعاقد، يتوجه المتقدم بالعقد إلى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان لاستلام الوحدة.