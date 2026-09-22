بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء إلقائه مخلفات حيوانية على فتاتين أثناء جلوسهما بأحد الأماكن المخصصة للجلوس أسفل أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وتم ضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تفاصيل واقعة إلقاء المخلفات على فتاتين بسوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد برصد الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مخلفات حيوانية على فتاتين، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل، وعلى الفور بدأت الأجهزة المختصة في فحص المقطع لكشف ملابساته وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبالفحص، أمكن تحديد الفتاتين الظاهرتين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما شقيقتان وتقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

وبسؤالهما، أفادتا بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بإلقاء مخلفات حيوانية عليهما، وذلك يوم 18 سبتمبر الجاري، أثناء جلوسهما بأحد الشوارع أسفل أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، موضحًا أن ما فعله كان بدافع اللهو، كما اعترف بقيامه بتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة واتخاذ القرار القانوني بشأنها.