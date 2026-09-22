إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء

أعلنت إيران إلغاء الرحلات الجوية من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وفي المقابل، تشير تقارير أخرى إلى ترتيبات لتحويل بعض الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، لذلك يُفضل إبقاء الصياغة منسوبة إلى الإعلام الإيراني وعدم اعتبارها تعليقًا شاملًا لكل الرحلات.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بإلغاء الرحلات الجوية من العاصمة طهران إلى بغداد ومسقط، اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، في أحدث تطور يتعلق بحركة الطيران والرحلات الدولية في إيران.

ووفقًا لما أوردته الوكالة، يشمل القرار الرحلات المتجهة من طهران إلى العاصمة العراقية بغداد والعاصمة العمانية مسقط، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من منتصف الليل.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه حركة الطيران المرتبطة بإيران اضطرابات متزايدة، مع استمرار الضغوط على قطاع الطيران الإيراني وتراجع عدد المسارات الدولية المتاحة أمام شركات الطيران الإيرانية.

وبالتزامن مع الإعلان، أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية تعمل على ترتيبات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، بما يسمح باستمرار جزء من حركة السفر بين البلدين عبر مسار بديل. كما أشارت التقارير إلى استمرار بعض الرحلات الدولية الأخرى، ومن بينها الرحلات المتجهة إلى إسطنبول.

ويأتي التطور بعد إجراءات وقيود طالت شركات طيران إيرانية ومسارات دولية خلال الأيام الماضية. وكانت شركة «ماهان إير» قد علقت رحلاتها بين طهران ومسقط، إلى جانب مسارات أخرى، في ظل تداعيات العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وتكتسب حركة الطيران بين إيران والعراق أهمية خاصة، نظرًا لاعتماد عدد كبير من المسافرين على الرحلات الجوية للوصول إلى المدن العراقية، ولا سيما النجف وكربلاء. كما تمثل سلطنة عمان إحدى نقاط الاتصال المهمة لإيران مع حركة السفر الإقليمية.

وبينما لم يتضح من التقارير المتاحة ما إذا كان الإجراء مؤقتًا أو مرتبطًا بظروف تشغيلية محددة، فإن إعلان إلغاء الرحلات يعكس استمرار حالة الاضطراب التي يشهدها قطاع الطيران الإيراني، وسط تطورات إقليمية متسارعة وضغوط متزايدة على شركات الطيران ومساراتها الدولية.