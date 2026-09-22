احتدام الخلاف بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تأججت الخلافات مجددًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعمدة نيويورك زهران ممداني قبيل توجه نتنياهو إلى المدينة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونشر نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه ممداني بدعم حركة حماس و"التحريض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك"، حسبما أوردت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.
ونفى ممداني الاتهامات الواردة في الفيديو، قائلاً: «نعلم جميعاً أن ما قاله رئيس الوزراء في ذلك الفيديو غير صحيح".
وأضاف ممداني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم "ما نعرفه حقاً عن رئيس الوزراء هو أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبصفته رئيساً للوزراء، فهو المسؤول الرئيسي عن إبادة جماعية مروعة ضد الفلسطينيين".
وقبل ذلك بيوم واحد، صعّد ممداني انتقاداته لنتنياهو، واصفاً إياه بمجرم حرب، رغم إقراره بأنه لا يملك صلاحية اعتقاله أثناء وجوده في نيويورك، وهو الأمر الذي كان قد تعهد بالقيام به خلال حملته الانتخابية لمنصب عمدة نيويورك.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو وقادة إسرائيليين آخرين في عام 2024، لكن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، وقد أوضحت أنها لن تعتقل نتنياهو.
ومن المتوقع أن يشهد وصول نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الخميس احتجاجات واسعة.