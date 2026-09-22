هو اللي ساب.. لؤي يطرح أغنية جديدة الخميس القادم

يستعد المطرب لؤي لطرح أغنية جديدة الخميس القادم بعنوان "هو اللي ساب" للمنتج ميدو فؤاد، وهي من كلمات وائل توفيق وألحان محمود صبري وتوزيع ومكس وماستر توما وهي أغنية مقسوم دراما يعود بها لؤي للوسط الغنائي.

من ناحيته عبر المنتج ميدو فؤاد عن سعادته بهذا التعاون قائلا "لؤي صديق عمر وبقالنا ٣ شهور بنحضر الأغنية دي وهي بداية لسلسلة تعاونات مهمة لعودة لؤي لأنه مطرب حنجرته ذهبية وبيحبها الجمهور".

وطرحت الشركة بوسترات أغنية "هو اللي ساب" استعدادا لطرح الأغنية الخميس القادم في تمام السادسة مساء عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.