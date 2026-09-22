من قلب الأمم المتحدة| النائب محمد أبو العينين يشارك في جلسات الجمعية العامة

شارك النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة، في إطار مشاركته في عدد من الفعاليات والمناقشات الدولية.

وخلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، تم عرض فيديو من حضور النائب محمد أبو العينين خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهر الفيديو مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات الجمعية العامة، التي تشهد حضور عدد كبير من ممثلي الدول والوفود المشاركة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي»، مشاهد من مشاركة النائب محمد أبو العينين وحضوره جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن تغطية البرنامج للفعاليات الجارية.



