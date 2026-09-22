محادثات أمريكية إيرانية لـ3 ساعات في نيويورك بعد تهديد ترامب بـ«إرسالهم إلى الجحيم»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن مبعوثيه الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعًا استمر نحو ثلاث ساعات مع مسؤولين إيرانيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مفاوضات رفيعة المستوى معروفة بين الجانبين منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم في يوليو الماضي.

وقال ترامب للصحفيين إن الاجتماع كان «جيدًا للغاية ومثمرًا جدًا»، مضيفًا أن اجتماعًا آخر بين الجانبين مقرر عقده «في المستقبل القريب جدًا».

ولم يتضح على الفور من مثّل الجانب الإيراني في الاجتماع، فيما كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودين في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وجاء الاجتماع بالتزامن مع خطاب ترامب أمام الجمعية العامة، الذي هدد خلاله بتصعيد الضغوط على إيران، متسائلًا عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق يسمح لطهران «بإعادة البناء» والتحول إلى دولة أقوى، أو أن يكون البديل «الدمار الشامل».

وقال ترامب إن أمام إيران خيارين، أحدهما «عظمة محتملة» والآخر «أمر سيئ للغاية»، مضيفًا أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة طهران.

وغادر الدبلوماسيون الإيرانيون قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب ترامب، بعد أن وجه تهديدات بمزيد من التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، رفض ويتكوف الكشف عن تفاصيل الاجتماع، مكتفيًا بالقول للصحفيين: «أشعر بشعور جيد للغاية في الوقت الحالي».