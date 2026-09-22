مشي عكس وصدم سيارة.. القبض على سائق تروسيكل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالقاهرة والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (قائد سيارة ميكروباص "سارية التراخيص" – مقيم بنطاق محافظة القاهرة) وبسؤاله أقر بتضرره من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حلوان.





أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق "لا يحمل تراخيص" - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 11/ الجارى.





تم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





