إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

طرح الفنان إدوارد مساء اليوم أحدث أعماله الغنائية "Da Da اللي بحبه ده" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية، وسط حالة من التفاعل والإشادة الواسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتحمل الأغنية توقيع الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر كلمات، وعادل حقي توزيعاً، وهي من إنتاج أمازون ميديا برودكشن للمنتج ياسر الحريري، الذي يتولى إدارة أعمال الفنان إدوارد.



ويأتي هذا العمل استكمالاً لمسيرة من النجاحات المشتركة التي تجمع إدوارد بالمنتج ياسر الحريري، وكان آخرها كليب "عاجبني"، وهو الدويتو الذي جمعه بالنجمة اللبنانية لولا جفان، وحقق انتشاراً كبيراً وتصدر قوائم الاستماع والتريند.



وأكد إدوارد في تصريحات سابقة أن سر استمرارية هذا التعاون الناجح يكمن في صداقة طويلة وتفاهم فني عميق مع الحريري، وحرصه الدائم على دعم مشواره الغنائي الذي بدأه قبل 23 عاماً مع فريق "جيبسي"، وصولاً إلى فرقته الحالية "زا جيبسيس" التي تضم نجله عازف الجيتار مارك، والموزع الموسيقي أحمد عادل.



ويراهن الثنائي إدوارد والحريري على أن يمثل كليب "Da Da اللي بحبه ده" انطلاقة جديدة بأغنية مبهجة تليق بأجواء الموسم، وتحقق انتشاراً أوسع جماهيرياً.