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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وكالة الفضاء المصرية:"مصر سات–2" يدعم التخطيط العمراني وتحليل استخدامات الأراضي بالعاصمة الإدارية

"مصر سات–2
"مصر سات–2
أ ش أ

 سلطت وكالة الفضاء المصرية الضوء على دور القمر الصناعي المصري "مصر سات–2"في توفير بيانات ومرئيات فضائية تسهم في دعم التخطيط العمراني ومتابعة المشروعات ودراسة المواقع واتخاذ القرار، من خلال رصد التغيرات والنمو العمراني على مدار الوقت.

وأوضحت الوكالة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن إحدى المرئيات التي التقطها "مصر سات–2" للعاصمة الإدارية الجديدة تُظهر المنطقة السكنية وجزءًا من النهر الأخضر والبرج الأيقوني.

وأضافت أن المرئيات الفضائية تتيح تحليل امتداد العمران وشبكات الطرق واستخدامات الأراضي، إلى جانب متابعة التغيرات التي تطرأ على المناطق المختلفة، بما يوفر بيانات أكثر دقة للمخططين والمطورين والمستثمرين.

وأشارت إلى أن المركز الوطني للبيانات الفضائية التابع لوكالة الفضاء المصرية يعمل على تحويل المرئيات الفضائية إلى خرائط ومؤشرات ومنتجات معلوماتية يمكن الاستفادة منها في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ودراسة المواقع ودعم صناعة القرار.

وأكدت الوكالة أن "مصر سات–2" يوفر المشاهد الفضائية، بينما يتولى المركز الوطني للبيانات الفضائية معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.

وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعي المصري مصر سات–2 بيانات مرئيات فضائية

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