صدمة بين زملائه.. وفاة طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات في حادث سير بطنطا

شهدت محافظة الغربية اليوم شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الكابتن مصطفى العطار طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات في حادث سير بطريق "القاهرة -الإسكندرية" بمدخل مجمع سبرباي بطنطا .

رحيل مفاجىء



وكانت غرفة العمليات والطوارئ للادارة العامة للمرور الغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث سير واصطدام سيارة ملاكي بالشاب المذكور بمحيط منطقة قحافة بجوار المعهد العالي للحاسبات والمعلومات حال ذهابه أثناء فعاليات اليوم الدراسي .

دعوات بالرحمه والمغفره

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك صور للشاب المتوفي عقب رحيله في حادث سير مأساوي وسط الدعوات له بالرحمه والمغفره تزامنا إقامة الصدقات الجارية علي روحه .

نعي زملائه رحيله

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة المعهد العالي للحاسبات والمعلومات نعوا رحيل الطالب المتوفى وتقدموا بواجب العزاء لأفراد أسرته وزملاءه بالمعهد داعين له بالرحمه والمغفره.