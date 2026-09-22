مدبولي يجدد تأكيد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل

شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة النقاشية الثانية ضمن "نقاشات إعادة تشكيل النظام العالمي" حول "تفاهم عالمي جديد من أجل التنمية" خلال ترؤسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز الصوت الجماعي لدول الجنوب العالمي في المحافل الدولية والعمل نحو إقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا يستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات الدول النامية.

وأوضح مدبولي، أنه يجدد تأكيد دعم مصر الكامل لكل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل والانفتاح على الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.