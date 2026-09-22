عميد طب الزقازيق يستقبل وفد جامعة توياما اليابانية بمشاركة السفير الياباني

استقبل الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق، وفد جامعة توياما اليابانية، المشارك في فعاليات مؤتمر كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور تاكاشي ناكاجاوا، عميد كلية الطب بجامعة توياما.

وشهد اللقاء حضور فوميو إيواي، سفير دولة اليابان لدى جمهورية مصر العربية، في إطار المشاركة اليابانية في فعاليات المؤتمر، بما يعكس عمق العلاقات الأكاديمية والتعاون العلمي بين المؤسسات التعليمية والطبية في مصر واليابان.

ورحب الدكتور محمود مصطفى طه بالوفد الياباني، معربا عن تقديره لمشاركة جامعة توياما في فعاليات المؤتمر، ومؤكدا أهمية تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين الجانبين، بما يسهم في دعم مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي وتطوير الممارسات الطبية.

من جانبه، ضم وفد جامعة توياما عددا من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث المستجدات في المجالات الطبية والأكاديمية.

وتأتي مشاركة الوفد الياباني في مؤتمر كلية الطب بجامعة الزقازيق في سياق تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية، بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي والخدمات الطبية.