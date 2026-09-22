قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران
بعد دعوى خلع.. شاب ينهي حياة شخص ويصيب 4 بطلقات نارية من عائلة زوجته بقنا
من الكبسة إلى المهرجانات.. تريزيجيه يكشف تفاصيل من حياته في السعودية
Trump TV ينطلق.. ترامب يلتف على الإعلام ويمهد لحقبة جديدة من "البث المباشر"
صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة
مولاي صل وسلم.. الأقصر تحتفي بحفظة القرآن الكريم في مسيرة إيمانية مهيبة
قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة
مسلحون يوقفون حقل «الشرارة» النفطي.. ليبيا تلوّح بإعلان «القوة القاهرة»
تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية
ملتزمون بالتهدئة.. حماس تنفي اتهامات إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار في غزة
أفضل دعاء للميت بالمغفرة والرحمة.. أدعية نبوية للمتوفى
كوكا وطاهر والشناوي وياسر.. تأكيدات بجاهزية رباعي الأهلي قبل مواجهة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

الشناوي
الشناوي
يارا أمين

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل ما حدث بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة، قبل مباراة إيران في بطولة كأس العالم 2026، نافية وجود اتفاق مسبق بين الطرفين بشأن مشاركة الشناوي في اللقاء.

وأوضحت ريهام حمدي أنها تواصلت مع مصادرها لمعرفة حقيقة ما حدث، مؤكدة أن منتخب مصر لم يكن قد ضمن التأهل بشكل نهائي قبل مواجهة إيران، وأن الأمور تغيرت بعد التأكد رسميًا من صعود الفراعنة.

وبحسب الرواية التي نقلتها، توجه محمد الشناوي إلى إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بعد معرفة التأهل رسميًا، وطلب المشاركة في مباراة إيران باعتبارها فرصة مهمة بالنسبة له، مشيرة إلى أن الحارس كان متأثرًا بشدة أثناء حديثه مع مدير المنتخب.

وأكدت أن حسام حسن لم يكن قد وعد الشناوي بالمشاركة، موضحة أن إبراهيم حسن أبلغ الحارس بأن استمرار مصطفى شوبير في حراسة المرمى لم يكن بسبب تفوقه عليه، وإنما لأن مستواه كان متقاربًا مع الشناوي، فضلًا عن مشاركته في المباراتين السابقتين بشكل جيد.

وأضافت أن إبراهيم حسن أكد للشناوي أنه سيتحدث مع حسام حسن بشأن طلبه، وهو ما حدث بالفعل، حيث وافق المدير الفني على مشاركة الشناوي.

وبعد ذلك، تم استدعاء مصطفى شوبير وإبلاغه بأن الشناوي سيشارك، ليتقبل الأمر بصورة طبيعية، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة له وأنه والشناوي «واحد».

وأشارت ريهام حمدي إلى أنه عقب ذلك تم إبلاغ الإداري بتغيير التشكيل، خاصة أن هذه التفاصيل حدثت بعد المحاضرة، إلا أن إجراءات تغيير حارس المرمى شهدت تطورات حالت دون تنفيذ الأمر بالشكل المعتاد.

وأوضحت أن مراقب المباراة طلب خروج مصطفى شوبير من قائمة المباراة بالكامل في حال استبداله بالشناوي بهذه الطريقة، وهو ما كان سيستلزم اعتباره مصابًا وإعداد تقرير طبي له ووضع برنامج وبروتوكول علاجي، إلى جانب خضوعه للكشف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضافت أن مراقب المباراة أوضح أن هذا الإجراء سيؤدي كذلك إلى غياب شوبير عن المباريات لمدة 5 أيام، واحتساب الأمر كتغيير من ضمن تغييرات المباراة، مؤكدة أن تلك كانت الطريقة الوحيدة لإجراء التغيير وفقًا لما تم إبلاغ الجهاز به.

وكشفت أن محمد الشناوي توجه بنفسه إلى مراقب المباراة، واستمع إلى التفاصيل المتعلقة بإجراءات التغيير، ليصبح الجهاز الفني أمام حسابات إضافية تتعلق بقائمة المباراة وتحديد المراكز وسير اللقاء.

وأشارت إلى أن الأمر لم يكن مجرد تبديل عادي يمكن إجراؤه بسهولة أثناء المباراة، بسبب الإجراءات المرتبطة بقائمة اللاعبين وتحديد المراكز وقواعد التغييرات.

وبعد ذلك، تم تجهيز مصطفى شوبير للمشاركة في المباراة، وإبلاغه بأنه سيستمر في حراسة مرمى المنتخب.

وشددت ريهام حمدي، وفقًا لما نقلته عن مصادرها، على أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق بين حسام حسن ومحمد الشناوي على مشاركة الأخير أمام إيران، كما لم تكن هناك نية من البداية لحدوث الأمر بهذه الصورة، وإنما بدأت القصة بطلب من الشناوي عقب ضمان التأهل رسميًا، قبل أن تتطور بسبب الإجراءات الخاصة بتغيير حارس المرمى وقائمة المباراة.

وفي سياق متصل، أوضحت أن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر لا يتم إعلانه في الفندق، وإنما يتم إعلان التشكيل داخل الملعب قبل المباراة.

الناقدة الرياضية ريهام حمدي فيسبوك حسام حسن منتخب مصر محمد الشناوي بطولة كأس العالم 2026 إبراهيم حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

دونجا

الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة

ياسر إبراهيم

خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي

طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي

تقديرات استخباراتية إسرائيلية: إسقاط النظام الإيراني يقترب.. وتأهب واسع عشية «يوم الغفران»

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن نتائج القبول بالبرامج المميزة وفتح باب التقديم اليدوي بالكليات

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما الضابط الذي يُعرف به عقوق الوالدين؟.. هل يصل ثواب قراءة الأذكار للمتوفي؟.. وحكم الاحتفاظ بما عثر عليه في الطريق العام

ارتداء الأسود على الميت

هل ارتداء الأسود لأبناء المتوفى واجب؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

بالصور

جابوله عصير وفاكهة.. أصدقاء طفل مريض يضربون أروع أمثلة الوفاء بالمنيا

صورة الاطفال
صورة الاطفال
صورة الاطفال

تحالف أمريكي ياباني يشعل سباق بطاريات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية

بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة
بطاريات الحالة الصلبة

4 ملايين إسترليني مخالفات بلا تحصيل.. سيارات الخليج الفارهة تربك لندن

سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة
سيارات الخليج الفارهة

ضربة جديدة لفولكس فاجن.. بورشه وراء الجزء الأكبر من فاتورة الخسائر

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد