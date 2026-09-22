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مسلحون يوقفون حقل «الشرارة» النفطي.. ليبيا تلوّح بإعلان «القوة القاهرة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسلحون يوقفون حقل «الشرارة» النفطي.. ليبيا تلوّح بإعلان «القوة القاهرة»

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة أغلقت الصمام رقم 7 على خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما تسبب في انخفاض كبير بإنتاج الحقل.

ونقلت وكالة رويترز عن مهندسين يعملان في الحقل أن الإنتاج تراجع بنحو 200 ألف برميل يوميًا، ليصل حاليًا إلى ما بين 100 ألف و105 آلاف برميل يوميًا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إنها تواصلت مع جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي وطالبته بـ«القيام بواجباته»، إلا أن مناشداتها «لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن»، موضحة أن فرقها الفنية لم تتمكن من الوصول إلى منطقة الصمامين 6 و7.

وحذرت المؤسسة من أن استمرار إغلاق الخط قد يؤدي إلى توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات نقل وتصدير النفط، بما ينعكس سلبًا على الإيرادات العامة للدولة والاقتصاد الليبي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأضافت أن استمرار الإغلاق قد يعرّض منظومة نقل النفط ومرافقها لمخاطر فنية وتشغيلية، فضلًا عن احتمال توقف مصفاة الزاوية عن تكرير الخام.

ودعت المؤسسة الجهات التي أغلقت الخط إلى فتحه بشكل فوري، محذرة من أنها قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الإغلاق.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في ليبيا، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا، وشهد خلال السنوات الماضية اضطرابات متكررة بسبب الاحتجاجات والخلافات السياسية والمشكلات الفنية.

وتعرض إنتاج النفط الليبي لتوقفات متكررة لأسباب سياسية وفنية، كان آخرها الأسبوع الماضي، عندما أُغلق صمام على خط رئيسي لنقل النفط الخام، ما أدى إلى توقف الإنتاج في عدد من الحقول، فيما أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، حينها أن حقل الشرارة يعمل بصورة طبيعية.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسلحون ميناء الزاوية حقل الشرارة إنتاج النفط

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