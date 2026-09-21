جامعة الأزهر تعلن نتائج القبول بالبرامج المميزة وفتح باب التقديم اليدوي بالكليات

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، اليوم الاثنين، ظهور نتائج الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالبرامج المميزة إلكترونيًّا، وذلك بالدخول على رابط المنصة الإلكترونية: اضغط هنا

فتح باب التقديم اليدوي بكليات جامعة الأزهر

وأشارت جامعة الأزهر إلى أنه حرصًا على مصلحة الطلاب، فإنه تم فتح باب التقديم اليدوي للبرامج نفسها بالكليات من اليوم حتى الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦؛ وذلك للطلاب المستجدين الذين استوفوا شروط الالتحاق، ولم يتمكنوا من التسجيل عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة المحددة، وكذا الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر ويرغبون في الالتحاق بالبرامج المميزة وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة.

وناشدت جامعة الأزهر الطلاب الراغبين في التقدم للبرامج المميزة التوجه إلى الكلية المعنية خلال الفترة المحددة، واستيفاء طلب الالتحاق والمستندات المطلوبة.

ونبهت الجامعة إلى أن الاستعلام عن نتيجة القبول بالبرامج المميزة بالمجان دون مصروفات أو رسوم مالية، مؤكدة عدم تحصيل أي رسوم مقابل التقديم للبرامج المميزة من خلال المنصة الإلكترونية، داعية الطلاب إلى متابعة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر فيما يخص شئون الجامعة ومنسوبيها.

وتهيب الجامعة بالطلاب وأولياء الأمور عدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص يطلبون مبالغ مالية نظير التقديم أو الاستعلام عن النتيجة، مع خالص دعواتها لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح.