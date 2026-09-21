الأزهر يدين اقتحام مسئول صهيوني لباحات الأقصى: القدس ومسجدها حق إسلامي خالص

أعربُ الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مسؤول في حكومة الكيان الصهيوني وجموع من المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

الأزهر يدين اقتحام مسئول صهيوني ومستوطنين متطرفين لباحات الأقصى

وأكد أن هذا التصرف غير المسؤول يمثل اعتداءً آثمًا على حرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين، واستفزازًا سافرًا لمشاعر ما يقارب ملياري مسلم حول العالم.

وشدد الأزهر الشريف على أن القدس ومسجدها الأقصى المبارك بكامل باحاته ومصلياته هو حق إسلامي خالص لا يقبل القسمة ولا الشراكة، محذرًا من المخططات الصهيونية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، والنيل من هويتها العربية والإسلامية عبر سياسات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني وفرض الأمر الواقع.

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالخروج من دائرة الصمت، والاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه العربدة الاستفزازية، ولجم إرهاب سلطات الاحتلال وعصابات «المستوطنين»، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ المسجد الأقصى من دنس الغاصبين، ويثبِّت أهلنا في بيت المقدس، وأن يُمكِّن للشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.