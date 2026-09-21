قطر: إصلاح أضرار خطي إنتاج الغاز في رأس لفان قد يستغرق 3 سنوات

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الإثنين، إن إصلاح خطي إنتاج الغاز الطبيعي المسال المتضررين في منشآت "رأس لفان" سيتم على مراحل، وقد يستغرق نحو 3 سنوات.

خطة إصلاح على مراحل

وأضاف الكعبي أن خط إنتاج آخر سيُعاد تشغيله خلال الربع الأول من عام 2027، مؤكداً أن استئناف الإنتاج بشكل كامل ممكن خلال أسابيع من إعادة فتح مضيق هرمز.

توضيح فني حول النقل

وأوضح أن الغاز الطبيعي المسال لا يمكن نقله عبر خطوط الأنابيب بحالته المسالة، بل يتطلب تحويله إلى غاز طبيعي أولاً قبل ضخه عبر الشبكات.