بسبب سيارة بـ400 ألف إسترليني.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا

في تطور جديد يتعلق بنجم الكرة المصرية محمد صلاح نجم طرابزون التركي ، أصدرت محكمة في إنجلترا قرارًا بمنعه من قيادة السيارات لمدة 6 أشهر، مع توقيع غرامة مالية عليه، وذلك على خلفية واقعة مرتبطة بإحدى سياراته.

عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن القضية تعود إلى شهر مارس 2026، بعدما التقطت كاميرات المراقبة سيارة فارهة مملوكة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، أثناء تجاوزها السرعة القانونية المقررة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية سعت إلى معرفة الشخص الذي كان يقود السيارة وقت تسجيل المخالفة، إلا أن صلاح لم يفصح عن هوية السائق، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وبحسب التقرير، تلقى محمد صلاح استدعاءً من المحكمة إلى عنوان منزله في إنجلترا، قبل أن تتم إدانته غيابيًا أمام قضاة الصلح، بسبب عدم الكشف عن هوية الشخص الذي كان يقود السيارة أثناء ارتكاب المخالفة.

وألزمت المحكمة اللاعب المصري بدفع غرامة قدرها 660 جنيهًا إسترلينيًا، إلى جانب 120 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا قضائية و264 جنيهًا إسترلينيًا كتعويضات، فضلًا عن قرار منعه من القيادة لمدة 6 أشهر.

وجاءت الواقعة في توقيت حساس من مسيرة صلاح في إنجلترا، إذ تم رصد السيارة بعد يومين من الإعلان عن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، قبل انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي.