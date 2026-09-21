توقف مصفاة موسكو الرئيسية بعد هجوم أوكراني

أفادت مصادر في قطاع الطاقة الروسي بتوقف إنتاج مصفاة نفط موسكو الرئيسية بعد هجوم بطائرة مسيرة يوم أمس الأحد، حيث أوقفت المصفاة المملوكة لشركة غازبروم نفط معالجة النفط الخام عقب اندلاع حرائق في وحدات التقطير الأولية.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على تطبيق تيليجرام صباح الأحد إن منشأة صناعية في حرم المصفاة تضررت خلال غارة جوية بمسيرة استهدفت العاصمة الروسية.

أضرار قد تستغرق أسابيع لإصلاحها

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر في الصناعة، يوم الاثنين، أن وحدتي التقطير الأساسيتين في المصفاة اشتعلتا بعد تحطم طائرات مسيرة في الموقع، مشيرة إلى أن إصلاح الأضرار واستعادة العمليات قد يستغرق عدة أسابيع.

الطاقة الإنتاجية للمصفاة

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة AVT-6 في المصفاة 21 ألفاً و400 طن متري يومياً، أي ما يمثل 53% من إجمالي طاقتها، بينما تبلغ طاقة منشأة المعالجة المدمجة EURO+ 18 ألفاً و800 طن يومياً، بما يعادل 47% المتبقية.

ولم يُعرض الوقود المنتج من مصفاة موسكو للبيع في بورصة سانت بطرسبرغ الدولية للسلع منذ 21 سبتمبر.

وأوضحت المصادر أن المصفاة عالجت 11.6 مليون طن من النفط الخام في عام 2024، أي نحو 230 ألف برميل يومياً، وأنتجت 2.9 مليون طن من البنزين و3.2 مليون طن من الديزل و1.3 مليون طن من البيتومين.