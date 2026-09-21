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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات جيلي توجيلا 2026 في السعودية

جيلي توجيلا 2026
جيلي توجيلا 2026
صبري طلبه

تنتمي جيلي توجيلا 2026 إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، التي تجمع بين المحرك التيربو ونظام الدفع الرباعي والتجهيزات المتنوعة، سواء من ناحية تجهيزات السلامة أو عناصر الرفاهية.

محرك بنزين بقوة 238 حصانًا

تعتمد السيارة جيلي توجيلا 2026 على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر، مكون من 4 أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 238 حصانًا، بينما يبلغ أقصى عزم للدوران 350 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD .

جيلي توجيلا 2026

تسارع من الثبات خلال 7.9 ثانية

تنعكس مواصفات المحرك وناقل الحركة على أداء توجيلا، حيث تستطيع السيارة الانتقال من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية، وتقدم المنظومة في الوقت نفسه معدل استهلاك وقود يبلغ 14.7 كيلومتر لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 54 لترًا.

تجهيزات جيلي توجيلا 2026

تحصل جيلي توجيلا 2026 على مقاعد أمامية مزودة بضبط كهربائي مع خاصية التدفئة، ويتيح مقعد السائق إمكانية الاختيار بين 6 وضعيات، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي مع 4 وضعيات للضبط، كما يتضمن التجهيز مقودًا متعدد الوظائف. 

جيلي توجيلا 2026

وتعتمد توجيلا 2026 على منظومة عرض رقمية داخل المقصورة، إذ تأتي شاشة المعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث وخدمة آبل كاربلاي، وتظهر البيانات الخاصة بالقيادة من خلال شاشة عدادات أخرى بالحجم نفسه.

وتضم السيارة نظامًا صوتيًا يتكون من 8 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتمتد تجهيزات التكييف إلى الصف الخلفي من خلال فتحات مخصصة، وتشمل مواصفات توجيلا أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

جيلي توجيلا 2026

كما تضم السيارة مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إضافة إلى حساسات للركن وكاميرا، ووسائد هوائية ضمن منظومة الحماية الأساسية للركاب، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المخصصة للمكابح والثبات والجر. 

سعر جيلي توجيلا 2026 في السعودية

يبدأ سعر جيلي توجيلا 2026 في السعودية من 104,564 ريالًا.

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