لبنان.. انفجار مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في ميفدون وقصف وغارات بالجنوب

أفاد شهود عيان في بلدة ميفدون أن مسيّرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء البلدة، قبل أن تهبط وتنفجر على سطح أحد المنازل عند أطراف البلدة، فيما تتعرض أطراف ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وفي النبطية، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إشعال النيران في عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية، في وقت شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على النبطية الفوقا، إلا أن الصاروخ الذي أطلق خلال الغارة لم ينفجر.

وفي قضاء بنت جبيل، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة برعشيت، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التحليق الإسرائيلي والقصف المتقطع والغارات التي تطال مناطق متفرقة في جنوب لبنان، بما يزيد من حدة التوتر الميداني في المنطقة.

وفي سياق آخر، باشر مجلس الجنوب بلبنان تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى الأهالي الذين دمرت منازلهم في بلدة زوطر الغربية، في إطار مواصلة العمل على تأمين احتياجات الأهالي المتضررين ومساندتهم في هذه المرحلة.

وجرى نقل مجموعة من البيوت الجاهزة بواسطة شاحنات كبيرة إلى البلدة، بالتنسيق مع بلدية زوطر الغربية، تمهيداً لتسليمها إلى أصحاب المنازل التي تعرضت للدمار.

وشملت عملية التسليم أصحاب المنازل الذين أصبحت الأراضي المخصصة لوضع البيوت الجاهزة عليها مؤهلة، بعد الانتهاء من إزالة الركام وتجهيز المواقع، بما يسمح بوضع الوحدات السكنية والاستفادة منها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى مساعدة الأهالي الذين فقدوا منازلهم، وتأمين مساكن مؤقتة لهم إلى حين استكمال أعمال إعادة الإعمار ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات في البلدة.