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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض ينشر فيديو غامض قبيل بث مباشر: "شيء قادم.. ترقبوا"

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

نشر البيت الأبيض مقطع فيديو غامضاً يُظهر شاشة تلفزيون بتشويش تناظري قديم، مع عبارة "هناك شيء قادم.. ترقبوا"، تمهيداً لبث مباشر مرتقب عبر صفحته الرسمية.

طابع تشويقي يثير الجدل

ويظهر في المقطع نمط تشويش تلفزيوني قديم وتغيير متكرر للقنوات ومقاطع صوتية تلمح إلى إعلانات وشيكة، دون الكشف عن مضمون البيان المنتظر.

وأثارت منشورات مماثلة ذات طابع قديم مثير، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لم تصدر فيه أي معلومات رسمية عن طبيعة البث، تزامناً مع تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر ثلاث مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض.

انسحاب جماعي تضامناً مع CNN

وأعلنت الشبكات التلفزيونية الرئيسية انسحابها من باقة البث التلفزيوني للبيت الأبيض تضامناً مع شبكة CNN، بعد قرار الحظر.

وقالت شبكات فوكس نيوز ميديا، وإيه بي سي نيوز، وسي بي إس نيوز، وإن بي سي نيوز، وسي إن إن، في بيان مشترك نادر: "للجمهور مصلحة حيوية في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته"، مضيفة: "لا ينبغي لأي إدارة أن تقيد مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على تقاريرها".

وجاء البيان بعد إعلان مجموعة البث التلفزيوني للبيت الأبيض في رسالة للمشتركين يوم الاثنين: "اعتباراً من اليوم، لن تغطي مجموعة التلفزيون الأحداث المصنفة كتغطية خاصة بالرئيس"، مشيرة إلى أن القرار يأتي "في أعقاب موقف البيت الأبيض الذي يمنع شبكة سي إن إن من أداء مهامها الموكلة إليها".

خلفية الحظر وردود الفعل

كان ترامب قد قرر حظر دخول كل من CNN وMS NOW وPolitico إلى البيت الأبيض بدعوى تغطيتها "أخباراً كاذبة" عن إدارته، حيث أكد مراسلو تلك المؤسسات إلغاء تصاريحهم ومنعهم من دخول المبنى خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون أن يحدد الرئيس قصة بعينها تسببت في القرار، ملوحاً بإمكانية توسيع الحظر ليشمل وسائل أخرى.

وأعلنت المؤسسات الثلاث صباح الاثنين استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب على أساس التعديل الأول للدستور، وسط انتقادات واسعة من هيئات مراقبة الإعلام والمدافعين عن حرية الصحافة والديمقراطيين.

ودافع ترامب عن القرار في منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "البيت الأبيض لا يشن هجوماً على حرية الصحافة، وهو أمر أعتز به، بل يشن هجوماً على الأخبار الكاذبة التي انتشرت كالسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية الحبيبة".

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