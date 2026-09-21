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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب محمد الشناوي يفتح ملف الأسماء الكبيرة في المنتخب.. هل يتكرر سيناريو حجازي ومصطفى محمد؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

أثار غياب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عن قائمة الفراعنة عقب المشاركة في كأس العالم، حالة من الجدل، خاصة في ظل المكانة التي احتلها الحارس ضمن حسابات المنتخب خلال السنوات الماضية.

هل يتكرر سيناريو حجازي ومصطفى محمد مع الشناوي؟

 

ويأتي استبعاد الشناوي في ظل ظروف مختلفة، إذ يعاني اللاعب من إصابة أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل العامل البدني أحد التفسيرات المطروحة لغيابه عن القائمة الحالية.

ومع ذلك، أعاد القرار إلى الأذهان عددًا من الملفات التي شهدت جدلًا بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وبعض الأسماء البارزة خلال الفترة الماضية.

وكان أحمد حجازي من أبرز هذه الحالات، بعدما شهد معسكر المنتخب واقعة اعتراض اللاعب على عدم مشاركته أمام الرأس الأخضر، قبل مغادرته المعسكر وغيابه عن التجمع التالي.

وفي أكتوبر 2024، خرج محمد النني من حسابات الجهاز الفني، حيث أكد حسام حسن وجهازه أن الاستبعاد جاء لأسباب فنية، مع التأكيد على التعامل مع الملف بصورة مختلفة بعد أزمة حجازي.

أما مصطفى محمد، فكان غيابه عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 من القرارات التي أثارت تساؤلات عديدة، في الوقت الذي تمسك فيه الجهاز الفني بأن اختيار القائمة يدخل ضمن اختصاصات المدير الفني وفقًا لرؤيته الفنية.

مباراة إيران تكشف أزمة الشناوي في منتخب مصر 

 

والآن، يجد الشناوي نفسه في دائرة الاهتمام، خصوصًا مع ما تردد بشأن وجود اختلاف في وجهات النظر حول مشاركته أمام إيران، في الوقت الذي لم تتضح فيه بشكل نهائي طبيعة العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني.

لكن غياب الشناوي عن القائمة الحالية لا يمكن اعتباره بمفرده دليلًا على وجود خلاف شخصي أو قرار عقابي، في ظل الظروف البدنية التي يمر بها الحارس وعدم مشاركته مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وتبقى مشاركة الشناوي مع الأهلي بعد عودته من الإصابة هي العامل الأبرز في تحديد شكل المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيعود سريعًا إلى حسابات منتخب مصر أم سيستمر غيابه عن اختيارات حسام حسن.

وبذلك، يبقى ملف الشناوي مختلفًا في تفاصيله عن أزمات حجازي والنني ومصطفى محمد، لكنه يضع علاقة المدير الفني بالأسماء الكبيرة في منتخب مصر مجددًا تحت دائرة الضوء.

محمد الشناوي كأس العالم منتخب مصر

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