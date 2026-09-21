محدش يلومنا.. يوسف الحسيني: مصر اتخذت 7 مسارات دولية للحديث مع أثيوبيا حول النيل

علق الإعلامي يوسف الحسيني على تصريحات الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري عن سد إثيوبيا.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة “ المحور”: "مصر قامت باتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية السليمة التي لا يستطيع أي حد إنه يختلف عليها في ملف سد إثيوبيا ".

وتابع يوسف الحسيني: "مصر اتكلمت مع إثيوبيا بشكل مباشر وعن طريق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية زالوسطاء العرب".

وأكمل يوسف الحسيني:" مصر اتخذت 7 مسارات دولية للحديث مع أثيوبيا حول نهر النيل وإقامة منشآت على هذا النهر ".

ولفت يوسف الحسيني: إلى ان" مصر قطعت شوطا طويلا في هذا الشأن حتى لا يلومنا أحد".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ملف سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق معقد، في ظل ما وصفه بتعنت الجانب الإثيوبي على مدار 13 عامًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي، الأمر الذي جعل استمرار المفاوضات غير مجدٍ.

وقال سويلم، خلال تصريحات تليفزيونية إن المفاوضات توقفت بسبب عدم تعامل الجانب الإثيوبي مع مسؤولياته، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بوصول الضرر إلى المواطن المصري، ولن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل، وسنتحرك وفقًا لقواعد القانون الدولي.