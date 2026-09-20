وزير الري: مصر لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ملف سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق معقد، في ظل ما وصفه بتعنت الجانب الإثيوبي على مدار 13 عامًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي، الأمر الذي جعل استمرار المفاوضات غير مجدٍ.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المفاوضات توقفت بسبب عدم تعامل الجانب الإثيوبي مع مسؤولياته، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بوصول الضرر إلى المواطن المصري، ولن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل، وسنتحرك وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وشدد وزير الري على أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف مياه النيل بما يحافظ على حقوق المواطنين ويمنع وصول أي أضرار إليهم.

عدم وصول المياه إلى السودان

وأوضح سويلم أن سد النهضة له تأثيرات على السودان، خاصة خلال فترة الملء الأول، مشيرًا إلى أن بعض محطات مياه الشرب توقفت نتيجةـ«الجفاف الصناعي»، بسبب عدم وصول المياه إلى السودان بالشكل المعتاد.