يوفنتوس ينتصر على أتالانتا 2-0 في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه أتالانتا بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعبه "يوفنتوس أرينا"، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي يوفنتوس، فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 28، وجليسون بريمر في الدقيقة 77.

وحقق يوفنتوس اليوم فوزه الثالث منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي، مقابل تعادل وحيد، وخسارة واحدة، فيما تلقى أتالانتا الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط في المركز السادس بجدول الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.