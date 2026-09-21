مي عبد الحميد: التوسع في توفير وحدات سكنية للمواطنين.. وزيادة الإيجار التمليكي 7% سنويا

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع المطورين العقاريين، بهدف التوسع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن التقديم على وحدات الإسكان يتم إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، مشيرة إلى أن سعر كراسة الشروط يبلغ 365 جنيهًا.

وتابعت أن أصحاب الدخول الأقل لديهم فرصة أكبر في الحصول على وحدات الإسكان بنظام الإيجار التمليكي، موضحة أن آلية التخصيص تراعي مستويات الدخل وتمنح الأولوية للفئات الأقل دخلًا وفقًا للقواعد المنظمة.

قيمة عقود الإيجار التمليكي

وفيما يتعلق بقيمة الإيجار التمليكي، كشفت مي عبد الحميد أن الزيادة السنوية في قيمة عقود الإيجار التمليكي تبلغ 7% سنويًا.