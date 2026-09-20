مي عبد الحميد: حلم المليون وحدة سكنية أصبح حقيقة.. و3.5 مليون مواطن انتقلوا إلى شققهم الجديدة



أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حلم توفير مليون وحدة سكنية أصبح حقيقة، مشيرة إلى نجاح الصندوق في تحقيق هذا الهدف وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن «حلم المليون وحدة سكنية أصبح حقيقة، ونجحنا في تحقيق هذا الهدف وتوفير الوحدات للمواطنين».

وتابعت أن هناك حجمًا كبيرًا من الحجوزات والطلبات على وحدات الإسكان، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تلبية طموحات المستحقين وتوفير الوحدات السكنية لهم.

وأوضحت أن عدد طلبات الحصول على وحدات الإسكان تجاوز مليوني طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال على برامج الإسكان التي يقدمها الصندوق.

وأشارت إلى أن أكثر من 3.5 مليون مواطن انتقلوا بالفعل إلى وحداتهم السكنية الجديدة، مؤكدة حرص الصندوق على التأكد بكل الطرق من وصول الوحدات إلى مستحقيها.

تجاوز حاجز المليون وحدة

وأكدت أن عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها تجاوز حاجز المليون وحدة، قائلة: «اليوم عدينا مليون وحدة وزيادة».