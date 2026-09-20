مي عبد الحميد: طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يطرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة، موجهة للشباب من حديثي الزواج حتى سن 35 عامًا.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن حدود الدخل للزوج والزوجة تصل إلى 16 ألف جنيه، موضحة أن الطرح يضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 75 مترًا وحتى 100 متر.

وأوضحت أن الوحدات المطروحة ضمن هذا المحور موجودة في أغلب المدن الجديدة ومحافظات مختلفة، مشيرة إلى أن تفاصيل الطرح متاحة في كراسة الشروط على منصة مصر الرقمية، ويمكن للراغبين في الحجز الاطلاع عليها والتقديم إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن الوحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يتيح للشباب المقبلين على الزواج السكن بها مباشرة، بدلًا من الانتظار لفترة طويلة حتى استلام الوحدة.