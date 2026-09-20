تعويضا لرحيل بيزيرا .. نجم الزمالك المعار يقترب من العودة للفريق | خاص

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن موقف محمد عاطف، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، من العودة إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن ملف عودة محمد عاطف إلى الزمالك لم يُحسم حتى الآن؛ في ظل ارتباط القرار بالموقف القانوني من قيد اللاعب ضمن قائمة الفريق.

وأشارت إلى أن إدارة الزمالك تترقب حسم موقف النادي من إيقاف القيد، خاصة أن استمرار العقوبة قد يحول دون تسجيل اللاعب في قائمة الفريق، وهو ما يجعل الموقف القانوني عاملًا أساسيًا في تحديد مصيره.

ويرى مسئولى الزمالك أن عودة محمد عاطف فى الميركاتو الشتوي القادم، مهمة؛ لتعويض رحيل البرازيلي خوان بيزيرا.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف محمد عاطف، سواء بالعودة إلى الزمالك أو استمرار إعارته، وفقًا لما ستسفر عنه الإجراءات الخاصة بأزمة إيقاف القيد.