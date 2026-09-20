فوز فروسينوني على كومو 2-0.. وبارما على جنوي 2-1 في الدوري الإيطالي

واصل فريق فروسينوني نتائجه المميزة هذا الموسم في الكالتشيو ،وذلك بفوزه الثمين علي ضيفه كومو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم /الاحد/ علي ملعب بينيتو ستيرب في إطار الجولة الخامسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

سجل هدفي فروسينوني كل من جياكومو كالو في الدقيقة 14 و جيورجي كفيرنادي في الدقيقة 45،وشهدت المباراة تواجد المدافع المصري عمرفايد علي مقاعدي بدلاء فريقه فروسينوني.

ورفع فروسينوني رصيده الي 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتا وبفارق الاهداف عن كومو صاحب المركز السادس مؤقتا بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة اخري اقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة ،فاز بارما علي ضيفه جنوي بهدفين مقابل هدف ، سجل هدفي بارما كل من روميرو في الدقيقة 38 و بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 80 ،بينما أحرز ميلوتين أوسماييتش هدف جنوي في الدقيقة 70.

ورفع بارما رصيده الي اربع نقاط في المركز الخامس عشر ،بينما تجمد رصيد جنوي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.