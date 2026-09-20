قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 مفاتيح للنجاح و5 للتوازن.. أبرز رسائل البابا تواضروس لكهنة ببا والفشن
مي عبد الحميد: طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة
لمواجهة غلاء المعيشة.. اليونان تبحث خفض ضرائب الوقود مؤقتًا بشرط موافقة الاتحاد الأوروبي
مصرع شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات لـ الدعم السريع على مدينة الأبيض
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية القرآن الكريم للبنات مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. صور
الدواجن المبردة تتصدر المشهد.. مطالب بالتحول من البيع الحي إلى دعم المجمد
برشلونة يخسر جهود كريستنسن لأسابيع بسبب الإصابة
من نيويورك.. الاتحاد الإفريقي يدعو إلى نظام دولي أكثر تمثيلا وإنصافا للقارة
مصدر: الزمالك يحدد موعد العودة للتدريبات ويكشف موعد صرف مستحقات لاعبيه
شوماكوف: الرد الأوكراني على روسيا جاء بعد تدمير وقصف بنيتها التحتية
تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية التهريب الإرهابية لـ 18 أكتوبر
بعد استغاثات أولياء الأمور.. تعليم القليوبية يعلن خطة عاجلة لتنظيم خروج الطلاب من مجمع إسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار الآن في البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد ، حيث يستقر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك ويسجل نحو 51.97 جنيه ، ويبحث الكثير عن أقل سعر للدولار وسعر الدولار في البنك الاهلي وبنك مصر.. 

 سعر الدولار اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بعد صعوده عالميًا.. الدولار يرتفع مقابل الجنيه حتى 86 قرشًا خلال أسبوع | مصراوي

سعر الدولار في بنك مصر


بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك مصر نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»


وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية


سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في التنمية الصناعية نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك قناة السويس نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في البنوك المصرية - الوطن

سعر الدولار في المصرف المتحد


سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في المصرف المتحد نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل


بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك فيصل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

مفاجأة في سعر الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر بالبنوك.. هل يتحرك الأخضر؟ - ورلد أوتو

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني


سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني نحو 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست


سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك نكست نحو 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية


سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان سعر الدولار في نبك مصر سعر الدولار البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو

تايلاند تجدد التزامها بالاتفاقية الأممية لقانون البحار والحل السلمي للنزاع مع كمبوديا

كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي

الصين وإندونيسيا تتعهدان بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة لآفاق جديدة

يخوت

جناح مصري بمعرض موناكو 2026 للترويج لسياحة اليخوت

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد