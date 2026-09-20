سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار الآن في البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد ، حيث يستقر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك ويسجل نحو 51.97 جنيه ، ويبحث الكثير عن أقل سعر للدولار وسعر الدولار في البنك الاهلي وبنك مصر..

سعر الدولار اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك مصر نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»



وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية



سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في التنمية الصناعية نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك قناة السويس نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد



سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في المصرف المتحد نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل



بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك فيصل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني



سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في بنك الكويت الوطني نحو 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست



سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك نكست نحو 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.