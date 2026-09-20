القبض على لص سرق حمولة سيارة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمغافلة قائد سيارة "ربع نقل" وسرقة حمولة من السيارة حال تجاوزها أحد المطبات الصناعية بأحد الطرق بالقليوبية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلته سيئة النية (بائعة فاكهة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة ) "أمكن ضبطها" وتم بإرشادها ضبط (2 قفص بلاستيكى بداخلهما كمية من الفواكه المستولى عليهما).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





