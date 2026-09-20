قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل
بمشاركة محمد عبدالمنعم .. نيس يتقدم على ليل في الشوط الأول بالدوري الفرنسي
بالأسماء.. الأهلي يحدد 3 مدافعين محليين لتدعيم صفوفه في يناير
40 الف مشجع لمباراة منتخب مصر وانجولا
مدير محطة الجبل الأصفر: المرحلة الثالثة ترفع الطاقة إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا
تعويضا لرحيل بيزيرا .. نجم الزمالك المعار يقترب من العودة للفريق | خاص
طقس الإثنين 21 سبتمبر 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح
بعد موقف الطفل الباكي.. البابا تواضروس يكرر لفتاته الأبوية مع طفلة في ببا
«إيد واحدة».. دعم يصل إلى مستحقيه من قلب قرى الصعيد
قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟
الآثار:زيادة أسعار تذاكر دخول قاعات المتحف القومي للحضارة اعتباراً من 1 أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على لص سرق حمولة سيارة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمغافلة قائد سيارة "ربع نقل" وسرقة حمولة من السيارة حال تجاوزها أحد المطبات الصناعية بأحد الطرق بالقليوبية.
 


 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلته سيئة النية (بائعة فاكهة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة ) "أمكن ضبطها" وتم بإرشادها ضبط (2 قفص بلاستيكى بداخلهما كمية من الفواكه المستولى عليهما).
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

مرسيدس C 300 4Matic Electric

الكشف عن مرسيدس C 300 4Matic Electric عالميًا.. بهذا السعر

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

أسعار لاندكروزر FJ موديل 2027 في الإمارات

هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد