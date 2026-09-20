فراعنة الطائرة إلى ربع النهائي.. وطموح حصد البطولة مستمر

واصل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ، عروضه القوية في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في تونس، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 3-0، ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25-8 | 25-11 | 25-12

ويواصل المنتخب المصري مشواره المميز في البطولة، بعدما استهل منافساته بالفوز على جامبيا بنتيجة 3-1، ثم تغلب على المغرب بثلاثية نظيفة، قبل أن يواصل انتصاراته أمام إفريقيا الوسطى، ليؤكد حضوره بقوة في المنافسة.

ولا يقتصر طموح الفراعنة على عبور الأدوار، إذ تمثل البطولة محطة مهمة ضمن خطة إعداد المنتخب للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويترأس بعثة المنتخب في تونس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الذي يحرص على متابعة الفريق وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين خلال منافسات البطولة.