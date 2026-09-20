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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
تقى الجيزاوي

كشف الملحن والفنان عمرو مصطفى عن تفاصيل دعمه للفنانة مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب ، مؤكدًا حرصه على مساندتها فنيًا وتشجيعها في خطواتها الغنائية، خاصة بعد نجاح عدد من أعمالها الأخيرة.

https://youtube.com/shorts/ipg48qqzT0o?si=EbCfj5pakLovLrLo

وقال عمرو مصطفى، خلال لقائه مع موقع «صدى البلد» على هامش تكريمه فى حفل «دير جيست»: “أكتر حاجة سعيد بيها السنة دى أغنية مريم عامر منيب” رجعولي تاني حبيبي".. ومريم كلنا لازم ندعمها، فنانين وجماهير وشعب مصري وشعب عربي مريم محتاجة الدعم».

وأضاف عمرو مصطفى: دي بنتي، دي أنا متبنيها حتى بحاول دلوقتي أجيب لها ألحان من ناس تانية كمان، يعني هبقى كأني أبوها موجود».

عمرو مصطفى يتحدث عن أعماله المقبلة 

وعن أعماله الغنائية الجديدة، أوضح عمرو مصطفى أنه يستعد لطرح ألبومات وأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يحسم تفاصيلها حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يرغب في الاستعجال لطرح الأعمال.

كما تحدث عن ظهوره في حلقات ريدبل صالونات ، مؤكدًا أن التجربة كشفت جانبًا مختلفًا من شخصيته للجمهور، وقال: « التجربة دى ورت عمرو مصطفى في حقيقته الطبيعية اللي الناس ما شفتهاش الناس دايمًا كانت بتشوف عمرو بيزعق، عمرو عصبي، عمرو مغرور، عمرو كذا.. بس الحقيقة والله ما اتغيرت، قسمًا بالله اسألوا نادر.. أنا كده من أول ما ابتديت في كلية حقوق جامعة القاهرة، ده عمرو مصطفى».

فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026

يذكر أن انطلقت مساء الجمعة الماضية فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026 في دورته الـ23، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام كان أبرزهم  الفنانة درة ، عمرو مصطفى، وسوسن بدر، وسماح أنور، وسلاف فواخرجي، وأحمد مجدي،  والملحن نادر نور، وإيمان العاصي، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

عمرو مصطفى مريم عامر منيب اعمال عمرو مصطفى

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