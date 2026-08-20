بطريقة غامضة .. عمرو مصطفى يفاجئ الجمهور بنشر كوبليه أغنية جديدة

فاجأ الفنان عمرو مصطفى الجمهور بنشره كوبليه من أغنية جديدة بعنوان "ولياليا"، بطريقة سيطر عليها الغموض ودون مقدمات أو كتابة تفاصيل.

كما أن الكوبليه المنشور عبر حساب عمرو مصطفى على السوشيال ميديا، تم نشره من داخل مسجل هاتفه الشخصي، ليطرح السؤال نفسه، هل تم نشر المقطع عن طريق الخطأ؟

أغاني عمرو مصطفى في صيف 2026

عمرو مصطفى استطاع تحقيق نجاحًا كبيرًا خلال موسم صيف 2026، حيث تعاون مع كبار المطربين في ألبوماتهم الجديدة، منهم: الهضبة عمرو دياب في ألبوم حبيتك بثلاثة أغاني، ومع الفنان محمد حماقي ألبوم سمعوني بسبعة أغاني، كما تعاون مع الفنان تامر حسني في ألبوم مش هتكرر بأربعة أغاني ليشهد ذلك الألبوم عودة تعاونهما بعد غياب سنوات.

هذا إلى جانب تعاونه مع الفنان أحمد سعد وتامر عاشور ورامي جمال والرابر لِلا فضة في ألبوماتهم الجديدة.